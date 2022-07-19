В России пригрозили Украине «более жесткими условиями» в случае возобновления переговоров

Россия пригрозила, что выдвинет более жесткие условия в случае возобновления переговоров с Украиной. При этом они будут касаться, в том числе, и времени исполнения требований. Об этом заявил член российской делегации на переговорах Леонид Слуцкий, сообщает ТАСС.



В настоящее время между РФ и Украиной нет никаких переговоров о мирном урегулировании из-за позиции Кремля.



Ранее глава переговорной группы, депутат Давид Арахамия заявил, что Украина сможет возобновить переговоры после контрнаступления на отдельных участках. По его словам, это может произойти до конца августа.