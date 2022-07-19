У Росії пригрозили Україні «жорсткішими умовами» у разі поновлення переговорів

19 липня 2022, 15:14

У Росії пригрозили Україні «жорсткішими умовами» у разі поновлення переговорів

Росія пригрозила, що висуне жорсткіші умови у разі поновлення переговорів з Україною. Це стосуватимуться, зокрема, і часу виконання вимог. Про це заявив член російської делегації на переговорах Леонід Слуцький, повідомляє ТАСС.

Наразі між РФ та Україною немає жодних переговорів щодо мирного врегулювання через позицію Кремля.

Раніше глава переговорної групи депутат Давид Арахамія заявив , що Україна зможе відновити переговори після контрнаступу на окремих ділянках. За його словами, це може статися до кінця серпня.

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