«ДНР» заявила о повреждениях домов и одном погибшем мирном жителе в результате обстрелов

В подконтрольном группировке «ДНР» Донецке в результате обстрела сегодня вечером ранен мирный житель, повреждены жилые дома. Об этом заявил «мэр» Донецка при «ДНР» Алексей Кулемзин.



«В своей квартире по адресу: пр. Кремлевский, 41 (а), ранение получил мужчина 1946 г.р. С многочисленными осколочными ранениями он госпитализирован в торакальное отделение больницы им. Калинина», — написал Кулемзин в своем телеграм-канале.



Он добавил, что в трех жилых домах по проспекту Кремлевский повреждено остекление окон, а в многоквартирном жилом доме по ул. Маршала Жукова зафиксировано попадание взрывоопасного предмета, возник пожар, повреждены пять жилых квартир.