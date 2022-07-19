«ДНР» заявила про пошкодження будинків та одного загиблого мирного мешканця внаслідок обстрілів

У підконтрольному угрупуванні «ДНР» Донецьку внаслідок обстрілу сьогодні ввечері поранено мирного мешканця, пошкоджено житлові будинки. Про це заявив «мер» Донецька при «ДНР» Олексій Кулемзін.



«У своїй квартирі за адресою: пр. Кремлівський, 41(а), поранення отримав чоловік 1946 р.н. З численними осколковими пораненнями його госпіталізовано до торакального відділення лікарні ім. Калініна», — написав Кулемзін у своєму телеграм-каналі.



Він додав, що у трьох житлових будинках на проспекті Кремлівський пошкоджено скління вікон, а у багатоквартирному житловому будинку на вул. Маршала Жукова зафіксовано потрапляння вибухонебезпечного предмета, виникла пожежа, пошкоджено п'ять житлових квартир.