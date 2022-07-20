Зеленский: Название HIMARS стало почти родным, дальше будут эффективные системы ПВО

Украинские власти наряду с системами РСЗО запрашивают у западных партнеров эффективные средства противовоздушной обороны, по этому поводу есть определенные договоренности. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении 20 июля.



«Уверен, что вы видели, насколько эффективное оружие предоставлено партнерами. Прежде всего, современные реактивные системы залпового огня. Название HIMARS стало для наших людей почти родным — так же, как раньше Javelin или NLAW, как "Стугна" или "Нептун". И очевидно, что следующее такое же веское название появится от современных систем противовоздушной обороны, которые мы запрашиваем у партнеров», — сказал глава государства.



Он отметил, что представители украинской власти «ни дня не прекращали работу, чтобы получить эффективную ПВО».



«И у нас есть определенные договоренности по этому поводу, есть определенные успехи, позволяющие уничтожать часть ракет, однако нужна совсем другая скорость и масштаб защиты», — подчеркнул президент.