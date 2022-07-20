Зеленський: Назва HIMARS стала майже рідною, далі будуть ефективні системи ППО

Українська влада поряд із системами РСЗВ запитує у західних партнерів ефективні засоби протиповітряної оборони, з цього приводу є певні домовленості. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 20 липня.



«Впевнений, що ви бачили, наскільки ефективна зброя надана партнерами. Насамперед, сучасні реактивні системи залпового вогню. Назва HIMARS стала для наших людей майже рідною — так само, як раніше Javelin або NLAW, як "Стугна" або "Нептун". І очевидно, що така ж вагома назва з'явиться від сучасних систем протиповітряної оборони, які ми запитуємо у партнерів», — сказав глава держави.



Він зазначив, що представники української влади «жодного дня не припиняли роботу, щоб отримати ефективну ППО».



«І у нас є певні домовленості з цього приводу, є певні успіхи, що дозволяють знищувати частину ракет, проте потрібна зовсім інша швидкість та масштаб захисту», — наголосив президент.