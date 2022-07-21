Великобританія запровадила нові санкції на імпорт вугілля та нафти з Росії

У Великій Британії 21 липня було внесено поправки до положення про санкції щодо Росії. Про це повідомляється на сайті уряду Великої Британії.



«Ця поправка забороняє імпорт нафти та нафтопродуктів, вугілля та вугільних продуктів, золота, а також придбання, постачання та доставку, прямо чи опосередковано, цих товарів. Також забороняється надання технічної допомоги, фінансових послуг та фондів, посередницьких послуг, пов'язаних із цими товарами», - йдеться у повідомленні.



При цьому заборона на ввезення золота набула чинності 21 липня. А заборона на ввезення вугілля набуде чинності 10 серпня. Заборона на ввезення нафти набуде чинності лише 31 грудня.



Учора посли Євросоюзу схвалили сьомий пакет санкцій проти Росії, який включає заборону на імпорт золота з РФ та заморожування активів «Ощадбанку».