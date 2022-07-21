Хакеры атаковали украинские радиостанции с фейком о болезни Зеленского

Сегодня хакеры атаковали украинские радиостанции и распространили фейк о том, что президент Украины Владимир Зеленский болен. Об этом сообщает Госспецсвязи Украины.



«Сегодня была осуществлена кибератака на серверы и сети радиостанций TAVR Media. В управлении радиогруппы – девять ведущих радиостанций: Хит FM, Radio ROKS, KISS FM, Radio RELAX, Мелодия FM, Наше Радио, Radio JAZZ, Classic Radio и – недавно – Радио Байрактар. Киберзлоумышленники распространили информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы находится в реанимации, а его обязанности исполняет председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук», — говорится в сообщении.



В компании TAVR Media заявили, что озвученная в эфирах радиостанций информация о проблемах со здоровьем президента Украины не соответствует действительности.



«Соответствующие службы работают над решением проблемы», — добавили в Госспецсвязи.