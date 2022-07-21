Хакери атакували українські радіостанції з фейком про хворобу Зеленського

Сьогодні хакери атакували українські радіостанції та поширили фейк про те, що президент України Володимир Зеленський хворий. Про це повідомляє Держспецзв'язку України.



«Сьогодні було здійснено кібератаку на сервери та мережі радіостанцій TAVR Media. В управлінні радіогрупи – дев'ять провідних радіостанцій: Хіт FM, Radio ROKS, KISS FM, Radio RELAX, Мелодія FM, Наше Радіо, Radio JAZZ, Classic Radio та – нещодавно – Радіо Байрактар. Кіберзловмисники поширили інформацію про те, що президент України Володимир Зеленський нібито перебуває у реанімації, а його обов'язки виконує голова Верховної Ради Руслан Стефанчук», — йдеться у повідомленні.



У компанії TAVR Media заявили, що озвучена в ефірах радіостанцій інформація щодо проблем зі здоров'ям президента України не відповідає дійсності.



«Відповідні служби працюють над вирішенням проблеми», — додали в Держспецзв'язку.