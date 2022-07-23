На Запоріжжі окупанти створили комісію для проведення «референдуму»

23 липня 2022, 18:28

На Запоріжжі окупанти створили комісію для проведення «референдуму»

У Запорізькій області створено «виборчу комісію» для проведення «референдуму», передає «РИА Новости».

Про це заявив голова створеної окупантами «адміністрації» Запорізької області Євген Балицький.

«Підписано указ про створення виборчої комісії Запорізької області для проведення референдуму», — йдеться у повідомленні.

Напередодні Bloomberg повідомляв , що Росія має намір провести «референдуми» для анексії захоплених регіонів України до 15 вересня.

Раніше в МЗС України заявили , що жодна країна світу не визнає результатів фальшивих «референдумів» на окупованих Росією територіях.

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