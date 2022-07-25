Російська армія обстріляла 16 населених пунктів Донецької області за добу

Російські війська минулої доби обстріляли 16 населених пунктів Донецької області, поранили цивільних жителів. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції Донецької області.

Російська армія вдарила по містах Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, Костянтинівка, Залізне, Торецьк, Миколаївка, смт Курдюмівка, Петрівка, Південне, селах Галицинівка, Іванград, Лисівка, Новомиколаївка, Павлівка, Суха Балка.



Окупантами зруйновано та пошкоджено 40 цивільних об'єктів Донецької області: 32 житлові будинки, теплиця, ангар та трактор, лінії електропередач.

Обстрілювали територію області російські війська авіабомбами, ракетами, авіаційними ракетами НУРС, артилерією, РСЗВ «Ураган» та «Град».

Поліція задокументувала 26 військових злочинів військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Раніше в Луганській ОВА повідомили, що окупанти атакували територію регіону за трьома напрямками, всі атаки відбили ЗСУ.