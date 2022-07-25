Украина получила танки PT-91 Twardy от Польши

Польша передала Украине партию танков PT-91 Twardy. Об этом сообщает портал Kresy.pl со ссылкой на интервью пресс-секретаря Агентства вооружений Минобороны Польши Кшиштоф Платека.



Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил получение Украиной польских танков.



«PT-91 Twardy от Польши уже в Украине. Спасибо нашим друзьям», - написал Ермак в своем Telegram-канале в понедельник.



PT-91 Twardy - польский основной боевой танк, разработанный на базе Т-72М1. Основные изменения по сравнению с оригиналом касаются новой системы управления огнем DRAWA и динамической защиты ERAWA. Серийно PT-91 Twardy выпускались с 1995 по 2002 год. Всего для ВС Польши было произведено 232 PT-91.