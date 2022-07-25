Україна отримала танки PT-91 Twardy від Польщі

Польща передала Україні партію танків PT-91 Twardy. Про це повідомляє портал Kresy.pl з посиланням на інтерв'ю речника Агентства озброєнь Міноборони Польщі Кшиштоф Платека.



Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив здобуття Україною польських танків.



«PT-91 Twardy від Польщі вже в Україні. Дякую нашим друзям», - написав Єрмак у своєму Telegram-каналі у понеділок.



PT-91 Twardy – польський основний бойовий танк, розроблений на базі Т-72М1. Основні зміни порівняно з оригіналом стосуються нової системи керування вогнем DRAWA та динамічного захисту ERAWA. Серійно PT-91 Twardy випускалися з 1995 до 2002 року. Усього для ЗС Польщі було вироблено 232 PT-91.