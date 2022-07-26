Оккупанты собираются снести шестую часть домов в Мариуполе

В оккупированном Мариуполе собираются снести около шестой части всех домов. Об этом заявил назначенный россиянами «мэр» города Константин Иващенко в интервью пропагандистскому медиа RT.



«Мы уделяем внимание тем домостроениям, которые менее пострадали, которые можно быстро привести в надлежащий вид и быстро отопить. Таких домов много», — сказал Иващенко.



Он добавил, что капитальный ремонт планируется для около 30% зданий в Мариуполе.

На подконтрольной «ДНР» территории ввели новые правила. Теперь владельцам подлежащих сносу домов, которые были повреждены в боях, нужно заявить права на недвижимость в течение трех месяцев «с момента опубликования решения о сносе здания».