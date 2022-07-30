Украинская сторона начала процедуру возвращения тел погибших в Еленовке военных — омбудсмен

Украинская сторона начала процедуру возвращения тел военнослужащих, погибших в Еленовской колонии — на подконтрольной группировке «ДНР» территории. Об этом в эфире телемарафона рассказал уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.



Лубинец подтвердил, что 29 июля обратился к Международному комитету Красного Креста, Мониторинговой миссии ООН, чтобы ему — как украинскому омбудсмену — предоставили возможность посетить Еленовскую колонию. А также призвал предоставить ему возможность посетить раненых пленных украинских военных.



Лубинец обратился и к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой, чтобы приехала и она.



Пока же, по словам омбудсмена, власти анализируют распространенное видео. И есть признаки того, что обстрел — это военная операция оккупантов, которая готовилась заранее. Также многие факты свидетельствуют о том, что взрыв произошел внутри помещения, а не из-за попадания ракеты.



«Этот барак был построен отдельно, и для нас это показатель того, что эта военная операция давно готовилась. Кроме того, об этом говорят пророссийские Telegram-каналы, где еще в июне обсуждалось, что ВСУ "рассматривают, что будут бить по Еленовке". Был такой информационный вброс», — сказал Лубинец.



Также он подчеркнул, что условия содержания людей в Еленовской колонии нарушают Женевскую конвенцию. В первую очередь, это учреждение не рассчитано на то количество людей, что там находятся. Украина неоднократно поднимала вопрос перед МККК, чтобы они имели туда доступ и фиксировали нарушение условий содержания, количество людей, доступ к медуслугам и т.д.

В ночь на 29 июля под обстрел попала Еленовская колония на подконтрольной группировке «ДНР» территории, в которой находились украинские военнопленные. Погибли 53 человека, десятки ранены. Власти России и Украины обвинили друг друга в обстреле.



В полку «Азов» заявили, что выясняют имена погибших и пострадавших по своим каналам, на место происшествия выехал Международный комитет Красного Креста.



В МИД Украины после обстрела Еленовки призвали партнеров признать Россию государством-террористом.



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