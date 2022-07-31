Росія каже, що вже офіційно запросила експертів ООН та МКЧХ до колонії Оленівки

Росія погодилася запросити експертів Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного Комітету Червоного Хреста до колонії на місце загибелі українських військовополонених у Оленівці Донецької області після вимог України. Про це повідомила прес-служба міністерства оборони РФ у ніч на 31 липня.



"Російська Федерація на користь проведення об'єктивного розслідування удару по СІЗО в Оленівці, що призвів до загибелі великої кількості українських військовополонених, офіційно запросила експертів ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста", - сказано в Telegram-каналі Міноборони Росії.



У МКЧХ 30 липня повідомили в Twitter, що прохання організації про доступ до військовополонених не було задоволене.



«Надання МКЧХ доступу до військовополонених є зобов'язанням сторін у конфлікті відповідно до Женевських конвенцій. Ми не перестанемо шукати доступу до цих військовополонених і всіх військовополонених цього міжнародного збройного конфлікту, до яких у нас ще не було доступу», - йдеться в повідомленні.

Організація Об'єднаних Націй пообіцяла владі України підтримку у розслідуванні обстрілу виправної колонії, внаслідок якого загинули українські військовополонені. За даними Офісу генерального прокурора, внаслідок обстрілу загинуло близько 40 осіб та 130 отримали поранення.



Раніше Україна вимагала від ООН та МКЧХ негайно відреагувати на теракт, вчинений РФ, а також провести інспекцію колонії, в якій утримувалися полонені українські військовослужбовці.



У Генштабі ЗСУ заявляли, що збройні сили РФ здійснили прицільний умисний артилерійський обстріл виправної установи. ЗСУ заперечують обстріл зі свого боку.



Російське оборонне відомство опублікувало список загиблих: у ньому 48 прізвищ. У Міноборони РФ запевняють, що тіла цих людей були виявлені та вилучені з-під завалів. Також зазначено, що дві особи померли під час транспортування до лікарні, їх особи встановлюються.



Крім того, опубліковано перелік поранених: у ньому 73 прізвища. Зазначається, що поранення військових тяжкі, всім надано необхідну медичну допомогу.