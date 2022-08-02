Школи, будинки, лікарня: Армія РФ зруйнувала 38 цивільних об'єктів на Донеччині за добу

За добу російські війська накрили вогнем 12 населених пунктів Донецької області, снаряди окупантів потрапили в житлові забудови, вбивши та поранивши цивільних жителів. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції Донецької області.

Армія РФ обстріляла Авдіївку, Торецьк, Бахмут, Залізне, Соледар, Мар'їнку, Миколаївку, села Кам'янку, Зоряне, Кодема, Першотравневе, Максиміліанівку.



За добу окупанти зруйнували та пошкодили на Донеччині 38 цивільних об'єктів – 33 житлові будинки, з них 6 багатоквартирних, дві школи, тубдиспансер, кемпінг, гаражі.

Ворог атакував мирне населення з авіації, ракетними установками, артилерією, РСЗВ «Град» та «Ураган».

Поліція задокументувала 34 удари по житловому сектору та інфраструктурі військами РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що минулої доби російські війська атакували регіон вісьмома ракетами і нанесли чотири авіаудари по населених пунктах.