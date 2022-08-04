1 сентября в Украине должна массово стартовать приватизация

В Украине 1 сентября должна массово стартовать приватизация. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

Он отметил, что для этого парламент принял соответствующее законодательство, а правительство разработало все подзаконные нормативные акты, чтобы выполнить поручение президента Владимира Зеленского и сделать этот процесс максимально быстрым.

«Малая приватизация, особенно в регионах, где люди в селах и городках знают объекты, которые годами стоят и неэффективно используются, призвана дать возможность выкупить эти помещения по справедливой цене и начать работу», - сказал Денис Шмигаль.

По словам премьер-министра, приватизация позволит расширить производство для аграриев.



В Министерстве экономики сообщили, что в начале сентября, согласно графику, будут объявлены аукционы на элеваторные мощности и комбинаты хлебопродуктов, а операторы рынка, наблюдая дефицит таких мощностей, смогут принять участие в этих конкурсах.

Напомним, 2 августа премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 1 октября в Украине заработает программа «Доступная ипотека», которая охватит четыре категории граждан.