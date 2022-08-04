1 вересня в Україні має масово стартувати приватизація

В Україні 1 вересня має масово стартувати приватизація. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмігаль.

Він зазначив, що для цього парламент ухвалив відповідне законодавство, а уряд розробив усі підзаконні нормативні акти, щоб виконати доручення президента Володимира Зеленського та зробити цей процес максимально швидким.

«Мала приватизація, особливо в регіонах, де люди в селах і містечках знають об’єкти, які роками стоять і неефективно використовуються, покликана дати можливість викупити ці приміщення за справедливу ціну та розпочати роботу», - сказав Денис Шмігаль.

За словами прем’єр-міністра, приватизація дозволить розширити виробництво для аграріїв.



У Міністерстві економіки повідомили, що на початку вересня, згідно з графіком, буде оголошено аукціони на елеваторні потужності та комбінати хлібопродуктів, а оператори ринку, спостерігаючи дефіцит таких потужностей, зможуть взяти участь у цих конкурсах.

Нагадаємо, 2 серпня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з 1 жовтня в Україні почне працювати програма «Доступна іпотека», яка охопить чотири категорії громадян.