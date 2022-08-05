В полицию поступило 67 заявлений жителей Луганщины о преступлениях за сутки

Полицейские Луганской области документируют военные преступления РФ, за прошедшие сутки правоохранителям региона поступило 67 заявлений и сообщений граждан о преступлениях и событиях. Об этом сообщают в Национальной полиции Украины.



Правоохранители зарегистрировали 23 факта нарушения обычаев войны – разрушение гражданской инфраструктуры.



Сообщается, что в результате обстрелов оккупационными войсками РФ был поврежден дом, разрушены квартиры, гараж и автомобиль в Северодонецке; в Попасной разрушены квартиры, дом и гараж; в Лисичанске оккупанты разрушили сооружения и складские помещения одного из обществ, а в Новотошковском, Мирной Долине и Рубежном разрушены квартиры и дом.



Также полицейские зафиксировали два угона авто в Новодружеске и Северодонецке, ведомости об этих преступлениях внесены в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 289 УК Украины «Незаконное завладение транспортным средством».



«Захвачены административные здания городской военно-гражданской администрации и ее 16 структурных подразделений, коммунальных учреждений и организаций и имущество предприятия в Северодонецке, здания и сооружения «Укрпочты» в городах Лисичанск, Приволье и Новодружеск. Действия оккупационных властей квалифицированы по ст. 341 УК Украины «Захват государственных или общественных зданий или сооружений», - отметили в Нацполиции.



Помимо того в Лисичанске правоохранителями зарегистрировано сообщение о мародерстве в одном из местных магазинов.



В Нацполиции к тому же сообщили о начале оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения четырех пропавших без вести в Луганской области граждан.

Ранее в полции Донецкой области сообщили, что за прошедшие сутки задокументировали 25 преступлений войск РФ в регионе и совместно с СБУ открыли уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.