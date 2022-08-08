Российские оккупанты захватили активы агрохолдинга «Агротон» в Луганской области

Представители российской фирмы «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» захватили все активы Agroton Public Limited, материнской компании украинского агрохолдинга «Агротон», расположенные в Луганской области. Об этом говорится в сообщении группы на Варшавской фондовой бирже, передает «Интерфакс-Украина».



«Руководство Agroton Public Limited обратилось в правоохранительные органы с запросом дать правовую оценку и привлечь к ответственности лиц, принимавших участие в захвате активов компании», - говорится в сообщении.



Земельный банк предприятия до полномасштабного российского вторжения составлял около 110 тысяч гектар в Луганской и Харьковской областях. Группе принадлежит две птицефабрики в Луганской области.

Ранее главы Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты отобрали у фермеров Луганской области около 70 тысяч тонн зерна. По его словам, две аграрные компании региона «Нибулон» и «Агротон» почти завершили собирать урожай. Однако кубанское предприятие «национализировало» собранное зерно.