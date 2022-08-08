Російські окупанти захопили активи агрохолдингу «Агротон» у Луганській області

08 серпня 2022, 16:06

Російські окупанти захопили активи агрохолдингу «Агротон» у Луганській області

Представники російської фірми «Агрокомплекс ім. Н.І. Ткачова» захопили всі активи Agroton Public Limited, материнської компанії українського агрохолдингу «Агротон», що у Луганській області. Про це йдеться у повідомленні групи на Варшавській фондовій біржі, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Керівництво Agroton Public Limited звернулося до правоохоронних органів із запитом дати правову оцінку та притягнути до відповідальності осіб, які брали участь у захопленні активів компанії», - йдеться у повідомленні.

Земельний банк підприємства до повномасштабного російського вторгнення становив близько 110 тисяч гектарів у Луганській та Харківській областях. Групі належить дві птахофабрики у Луганській області.

Раніше глава Луганської ОВ Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти відібрали у фермерів Луганської області близько 70 тисяч тонн зерна. За його словами, дві аграрні компанії регіону "Нібулон" та "Агротон" майже завершили збирати врожай. Проте кубанське підприємство «націоналізувало» зібране зерно.

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