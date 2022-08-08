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В Ливане отказались принимать украинское зерно – ждали более 5 месяцев

08 августа 2022, 19:31

В Ливане отказались принимать украинское зерно – ждали более 5 месяцев

Покупатель украинского зерна, которое было отправлено на судне Razoni, отказался принимать груз, сообщает посольство Украины в Ливане.

«Согласно информации, предоставленной грузоотправителем украинского зерна на борту Razoni, покупатель в Ливане отказался принимать груз из-за задержек с доставкой (более 5 месяцев)», - указывается в сообщении в Facebook.

Отмечается, что теперь грузоотправитель разыскивает нового покупателя в Ливане или любой другой стране.

Как сообщалось, вчера, 7 августа, второй караван из четырех кораблей с зерном вышел из украинских портов.

Украина, ООН, Турция и Россия подписали 22 июля соглашение (Украина и РФ параллельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов «Одесса», «Черноморск», «Южный». До этого Украина не могла безопасно перевозить грузы морем из-за угрозы со стороны оккупационных войск РФ. 

Первое судно с зерном в рамках соглашения вышло из порта Одессы 1 августа с 26 тысячами тонн кукурузы в Ливан. Его успешно проинспектировали у Стамбула 3 августа. Судно отправилось после этого дальше по маршруту.

5 августа еще три судна с украинской кукурузой покинули украинские порты. Этим караваном возобновлено судоходство из порта «Черноморск».

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