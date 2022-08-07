Более 160 тысяч тонн зерна отправились сегодня из украинских портов

Второй караван из четырех кораблей с зерном вышел из украинских портов утром 7 августа. Об этом сообщили в министерстве обороны Турции.



«Судно Riva Wind, перевозящее 44 тысячи тонн кукурузы, следует в Искендерун. Оно вышло из украинских портов. Корабли будут стоять на якоре к северу от Стамбула и будут инспектироваться Совместным координационным центром», – говорится в сообщении.



Кроме того, на судне Mustafa Necati перевозятся 6 тысяч тонн подсолнечного масла. Судно следует в Италию. Корабль Star Helena перевозит 45 тысяч тонн семечки подсолнуха и следует в Китай. Корабль Glory перевозит 66 тысяч тонн кукурузы и направляется в Стамбул.



Эта информация подтверждается на ресурсе MarineTraffic, согласно которому все четыре суда вышли из украинских портов. Аналогичное сообщение появилось от Администрации морских портов Украины в Facebook.

«Только что из портов "Одесса" и "Черноморск" вышел второй караван с украинским продовольствием – 3 судна из Черноморска и еще одно из Одессы. На борту 4 балкеров Mustafa Necati, Star Helena, Glory и Riva Wind почти 170 тыс. тонн агропродукции», – сообщила Администрация.



Ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил о начале организации доставки в порты на юге Украины зерна нового урожая.



Украина хочет, чтобы соглашение о безопасном судоходстве по Черному морю распространялось не только на зерно.