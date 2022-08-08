У Ливані відмовилися приймати українське зерно – чекали понад 5 місяців

Покупець українського зерна, відправленого на судні Razoni, відмовився приймати вантаж, повідомляє посольство України в Лівані.



«Згідно з інформацією, наданою вантажовідправником українського зерна на борту Razoni, покупець у Лівані відмовився приймати вантаж через затримки з доставкою (понад 5 місяців)», - зазначається у повідомленні у Facebook.



Тепер відправник вантажу розшукує нового покупця в Лівані або будь-якій іншій країні.

Як повідомлялося, вчора, 7 серпня, другий караван із чотирьох кораблів із зерном вийшов з українських портів.



Україна, ООН, Туреччина та Росія підписали 22 липня угоду (Україна та РФ паралельно), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, які заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів «Одеса», «Чорноморськ», «Південний». До цього Україна не могла безпечно перевозити вантажі морем через загрозу з боку окупаційних військ РФ.



Перше судно із зерном у рамках угоди вийшло з порту Одеси 1 серпня із 26 тисячами тонн кукурудзи до Лівану. Його успішно проінспектували у Стамбула 3 серпня. Судно вирушило після цього далі маршрутом.



5 серпня ще три судна з українською кукурудзою залишили українські порти. Цим караваном відновлено судноплавство із порту «Чорноморськ».