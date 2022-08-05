Украина хочет расширить «зерновое соглашение» с РФ на другие товары

Украина хочет, чтобы соглашение о безопасном судоходстве по Черному морю распространялось не только на зерно. Об этом в комментарии Financial Times сообщил заместитель министра экономики Тарас Качка.



Он выразил надежду на то, что стороны будут придерживаться соглашения по перевозке зерна, и предположил, что оно может служить примером для других товаров, поскольку трейдеры и экспортеры всегда «проверяют границы».



«Это соглашение о логистике, о движении судов через Черное море. В чем разница между зерном и железной рудой?» - сказал он.



Более десятка судов с зерном ждут отправления из украинских портов, еще одно судно направляется в украинский порт Черноморск.



По словам Качки, в прошлом месяце стране удалось экспортировать около 3 млн тонн зерна автомобильным, железнодорожным транспортом и рекой Дунай, или менее половины объемов, экспортировавшихся до войны в основном через Черное море. По оценкам, в этом году Украина соберет 67 млн тонн зерна по сравнению с рекордными 86 млн тонн в 2021 году.



По словам Качки, даже при ослаблении блокады Черного моря украинские фермеры на зиму будут сажать осторожно.



Украина, ООН, Турция и Россия подписали 22 июля соглашение (Украина и РФ параллельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов «Одесса», «Черноморск», «Южный».



Первое судно с зерном в рамках соглашения вышло из порта Одессы 1 августа с 26 тысячами тонн кукурузы в Ливан. Его успешно проинспектировали у Стамбула 3 августа. Судно отправилось после этого дальше по маршруту.



5 августа еще три судна с украинской кукурузой покинули украинские порты. Сегодняшним караваном возобновлено судоходство из порта «Черноморск».