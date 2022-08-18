У Криму заявили про збиття безпілотника в районі військового аеродрому

18 серпня 2022, 23:08

У Криму заявили про збиття безпілотника в районі військового аеродрому

У районі військового аеродрому Бельбек під Севастополем було чути вибухи. Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

Reuters з посиланням на джерела зазначає, що в районі аеродрому було чути щонайменше чотири вибухи.

Призначений РФ «губернатор Севастополя» Михайло Развожаєв заявив, що засобами протиповітряної оборони було збито безпілотника.

«У районі аеропорту Бельбек засобами ППО за попередніми даними був збитий безпілотний літальний апарат», — написав він у своєму телеграм-каналі.

За його словами, жодних ушкоджень немає, і ніхто не постраждав.

Раніше сьогодні ввечері ППО спрацювало й у Керчі.

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