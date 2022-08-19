В Евпатории и Севатополе были слышны взрывы

В небе над Евпаторией в западной части Крыма слышны взрывы. Советник «главы республики» по информационной политике Олег Крючков заявил, что сработала система ПВО.

Обновлено. Также звуки взрывов были слышны в Севастополе. «Губернатор» города Михаил Развожаев заявил, что в городе сработало ПВО.



«Так же как и многие из горожан слышал хлопки в центре. Аналогичные чуть раньше звучали в районе Стрелки. В бухте отрабатывала ПВО. В центре корабельная арта. История та же, что и вчера. По предварительным данным БПЛА. Цели поражены», — написал он в своем телеграмм-канале.