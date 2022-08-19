У Євпаторії і Севастополі чути вибухи

У небі над Євпаторією у західній частині Криму чути вибухи. Радник глави республіки з інформаційної політики Олег Крючков заявив, що спрацювала система ППО.

Оновлено. Також звуки вибухів були чутні у Севастополі. «Губернатор» міста Михайло Развожаєв заявив що у місті спрацювало ППО.



«Так само як і багато хто з городян чув хлопки в центрі. Аналогічні раніше звучали в районі Стрілки. У бухті відпрацьовувала ППО. У центрі — корабельна арта. Історія та сама, що й учора. За попередніми даними БПЛА. Цілі вражені», — написав він у своєму телеграм-каналі.