На окупованій Луганщині вже мобілізують чоловіків із хворобами та приїжджих росіян — Гайдай

На окупованій території Луганської області угруповання «ЛНР» продовжує примусову мобілізацію чоловіків, на фронт забирають усіх підряд. Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.



«Я не можу сказати, яка хвиля мобілізації – третя, четверта, можливо, остання. Вже забрали всіх, кого могли забрати, вже скасували всі медичні комісії, тобто не дивляться навіть, хвора людина, здорова, хронічно хвора — все одно їх усіх просто загрібають», — сказав Гайдай.



За його словами, були такі випадки, коли працівників із Росії, яких привозили допомагати щось ремонтувати, також забрали та намагалися відправити воювати проти України.



«Був великий скандал, розібралися, їх таки відпустили, але наступного дня половина з них не прийшли на роботу, тому що вони не хочуть, щоб їх відправили на фронт воювати», — зазначив голова області.



Він додав, що на окупованій території Луганщини взагалі майже не лишилося чоловіків, оскільки їх забирають на фронт навіть із об'єктів критичної інфраструктури.