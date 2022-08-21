19 из 20 российских ракет направлены на мирных жителей — СБУ

Российские войска подавляющее большинство ракетных ударов наносят по гражданским объектам. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.



«Только каждый 20-й ракетный удар России был нанесен по военному объекту, остальные 19 — попадали в жилые дома, школы, больницы, университеты… В то, что украинцы строили и создавали своими руками, и из чего состояла наша мирная жизнь», — сказано в сообщении.



«За шесть месяцев полномасштабной войны мир увидел зверское лицо Кремля — тысячи погибших украинцев, уничтоженные дома, дети, потерявшие своих родителей», — отметили в СБУ.