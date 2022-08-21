Російські війська переважну більшість ракетних ударів завдають по цивільних об'єктах. Про це повідомила прес-служба СБУ.



«Лише кожен 20-й ракетний удар Росії було завдано по військовому об'єкту, решта 19 — потрапляли до житлових будинків, шкіл, лікарень, університетів… У те, що українці будували і створювали своїми руками, і з чого складалося наше мирне життя», — сказано у повідомленні.



«За шість місяців повномасштабної війни світ побачив звіряче обличчя Кремля — тисячі загиблих українців, знищені будинки, діти, які втратили своїх батьків», - зазначили в СБУ.