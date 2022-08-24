Представник президента Туреччини: Крим має знову стати частиною української території

Крим є частиною України. Це має бути основою угоди між РФ та Україною. Про це заявив офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин в інтерв'ю телекомпанії CNN.



«Аннексія Криму Росією є незаконною, і позиція Туреччини щодо цього питання не змінилася з 2014 року. Крим є частиною української території. Це має бути основою будь-якої угоди, яка буде укладена між РФ та Україною», - зазначив він.



Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у своєму відеозверненні до учасників онлайн-саміту «Кримська платформа» заявив , що повернення Криму є критично важливим як для регіональної, так і для глобальної безпеки та стабільності для збереження територіальної цілісності України.