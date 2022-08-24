Так называемый «суд» над пленными украинскими военными в Мариуполе может состояться в ближайшее время. Об этом заявил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.



«Квартал со зданием филармонии закрыт российскими военными вторые сутки подряд. Вчера работникам в филармонии приказали не выходить на работу. Утром к зданию подъехало три автобуса в сопровождении пяти КамАЗов с военными. Кто и зачем пока неизвестно. В то же время подконтрольные оккупационной власти Мариуполя паблики сообщили о заминировании филармонии и нахождении там по меньшей мере одного взрывного устройства», — написал советник мэра.



Он отметил, что эти сообщения похожи на «подготовку информационного пространства к очередной провокации россиян с участием наших защитников».



«Фактическое минирование в условиях жестких мер безопасности в здании филармонии и рядом просто невозможно», — подчеркнул Андрющенко.



По его словам, в настоящее время дата начала «судилища» над украинскими военными остается неизвестной.



«Однако совокупность факторов, как то окончание строительных работ, нетипичное нашествие российских пропагандистов в Мариуполь свидетельствует о том, что счет может идти если не на часы, то на дни», — считает он.

8 августа появились фото того, как на сцене Мариупольской филармонии собирают тюремные клетки для «суда» над украинскими военнопленными.



Президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры Киева и Москвы будут невозможны, если в захваченном войсками РФ Мариуполе «произойдет судилище» над украинскими военнопленными.