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«Суд» над защитниками Мариуполя может состояться в ближайшее время — Андрющенко

Обновлено
24 августа 2022, 20:31

«Суд» над защитниками Мариуполя может состояться в ближайшее время — Андрющенко

Так называемый «суд» над пленными украинскими военными в Мариуполе может состояться в ближайшее время. Об этом заявил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

«Квартал со зданием филармонии закрыт российскими военными вторые сутки подряд. Вчера работникам в филармонии приказали не выходить на работу. Утром к зданию подъехало три автобуса в сопровождении пяти КамАЗов с военными. Кто и зачем пока неизвестно. В то же время подконтрольные оккупационной власти Мариуполя паблики сообщили о заминировании филармонии и нахождении там по меньшей мере одного взрывного устройства», написал советник мэра.

Он отметил, что эти сообщения похожи на «подготовку информационного пространства к очередной провокации россиян с участием наших защитников».

«Фактическое минирование в условиях жестких мер безопасности в здании филармонии и рядом просто невозможно», подчеркнул Андрющенко.

По его словам, в настоящее время дата начала «судилища» над украинскими военными остается неизвестной.

«Однако совокупность факторов, как то окончание строительных работ, нетипичное нашествие российских пропагандистов в Мариуполь свидетельствует о том, что счет может идти если не на часы, то на дни», считает он.

8 августа появились фото того, как на сцене Мариупольской филармонии собирают тюремные клетки для «суда» над украинскими военнопленными.

Президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры Киева и Москвы будут невозможны, если в захваченном войсками РФ Мариуполе «произойдет судилище» над украинскими военнопленными.

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