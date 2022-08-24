«Суд» над захисниками Маріуполя може відбутися найближчим часом—Андрющенко

24 серпня 2022, 20:31

«Суд» над захисниками Маріуполя може відбутися найближчим часом—Андрющенко

Так званий суд над полоненими українськими військовими в Маріуполі може відбутися найближчим часом. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

«Квартал із будівлею філармонії закритий російськими військовими другу добу поспіль. Вчора працівникам у філармонії наказали не виходити на роботу. Вранці до будівлі під'їхало три автобуси у супроводі п'яти КамАЗів із військовими. Хто і навіщо поки що невідомо. У той же час підконтрольна окупаційній владі Маріуполя паблики повідомили про замінування філармонії та знаходження там щонайменше одного вибухового пристрою», написав радник мера.

Він зазначив, що ці повідомлення схожі на «підготовку інформаційного простору до чергової провокації росіян за участю наших захисників».

«Фактичне мінування в умовах жорстких заходів безпеки в будівлі філармонії і поряд просто неможливе», підкреслив Андрющенко.

За його словами, наразі дата початку «судилища» над українськими військовими залишається невідомою.

«Однак сукупність факторів, як то закінчення будівельних робіт, нетипове нашестя російських пропагандистів у Маріуполь свідчить про те, що рахунок може йти якщо не на години, то на дні», вважає він.

8 серпня з'явилися фото того, як на сцені Маріупольської філармонії збирають тюремні клітини для «суду» над українськими військовополоненими.

Президент Володимир Зеленський заявив, що переговори Києва та Москви будуть неможливі, якщо у захопленому військами РФ Маріуполі «відбудеться судилище» над українськими військовополоненими.

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