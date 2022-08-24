«Суд» над захисниками Маріуполя може відбутися найближчим часом—Андрющенко

Так званий суд над полоненими українськими військовими в Маріуполі може відбутися найближчим часом. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.



«Квартал із будівлею філармонії закритий російськими військовими другу добу поспіль. Вчора працівникам у філармонії наказали не виходити на роботу. Вранці до будівлі під'їхало три автобуси у супроводі п'яти КамАЗів із військовими. Хто і навіщо поки що невідомо. У той же час підконтрольна окупаційній владі Маріуполя паблики повідомили про замінування філармонії та знаходження там щонайменше одного вибухового пристрою», — написав радник мера.



Він зазначив, що ці повідомлення схожі на «підготовку інформаційного простору до чергової провокації росіян за участю наших захисників».



«Фактичне мінування в умовах жорстких заходів безпеки в будівлі філармонії і поряд просто неможливе», — підкреслив Андрющенко.



За його словами, наразі дата початку «судилища» над українськими військовими залишається невідомою.



«Однак сукупність факторів, як то закінчення будівельних робіт, нетипове нашестя російських пропагандистів у Маріуполь свідчить про те, що рахунок може йти якщо не на години, то на дні», — вважає він.

8 серпня з'явилися фото того, як на сцені Маріупольської філармонії збирають тюремні клітини для «суду» над українськими військовополоненими.



Президент Володимир Зеленський заявив, що переговори Києва та Москви будуть неможливі, якщо у захопленому військами РФ Маріуполі «відбудеться судилище» над українськими військовополоненими.