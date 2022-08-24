Окупанти у кілька разів знизили зарплати маріупольським портовикам

24 серпня 2022, 22:29

Окупанти у кілька разів знизили зарплати маріупольським портовикам

Окупанти у Маріуполі вирішили втричі знизити зарплату працівникам порту. Про це повідомила прес-служба Маріупольської міськради у Telegram.

«Спочатку їм обіцяли стабільну зарплату по 30-35 тисяч рублів на місяць, а зараз переводять на 10 тисяч рублів. До кого не подобається може йти шукати іншу роботу, якщо знайде її», — сказано у повідомленні.

 «"Слово окупанта" — нічого не варте… Такий він "російський світ". Окупанти постійно змінюють плани, терміни та обіцянки. Невдоволення людей у Маріуполі зростає», — наголосили представники міськради.

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