Байден і Зеленський обговорять по телефону постачання американської зброї та «референдуми» — CNN

У четвер, 25 серпня, президент США Джо Байден має намір зателефонувати до Володимира Зеленського. Сторони обговорять нову інформацію про «референдуми» на окупованих територіях та перебіг поставок Україні американського озброєння. Про це заявив офіційний представник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє CNN.



Він зазначив, що Байден не має планів відвідати Київ, проте «якщо поїздка має сенс», вона буде розглянута.



Кірбі підкреслив, що США продовжуватимуть згуртовувати вільний світ і заохочуватимуть союзників та партнерів підтримувати Україну, а розмова між Байденом та Зеленським підтвердить ці зобов'язання.



За його словами, Білий дім має інформацію про те, що Росія може провести псевдореферендуми на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей протягом найближчих кількох днів.



"Сполучені Штати та міжнародне співтовариство дуже чітко заявили, що будь-які спроби контролювати суверенну територію України не будуть вважатися законними", - підкреслив Кірбі.



При цьому, за його інформацією, росіяни наразі стурбовані можливою низькою явкою на «референдуми».

Російські ЗМІ з посиланням на свої джерела в адміністрації президента пишуть , що «референдуми» на захоплених Росією територіях, швидше за все, не поєднують з єдиним днем голосування в РФ, який пройде 11 вересня.