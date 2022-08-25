На оккупированном юге Украины началось восстановление электроснабжения

В оккупированных городах юга Украины начали восстанавливать электроснабжение.



Так, о возобновление электроснабжения в Энергодаре сообщил мэр Дмитрий Орлов.



«Благодаря работникам коммунальных предприятий и специалистам Запорожской АЭС в Энергодаре началось возобновление электроснабжения. Затем начнется подключение канализационно-насосной станции. И следующим шагом станет возобновление работы скважин на питьевом водозаборе», - написал он.



О возобновлении подачи электроэнергии в Херсон, Новую Каховку, а также Голопристанский район Херсонской области, сообщает оккупационная администрация региона.



Отдельно отмечается, что после сбоя электроснабжения на территории Запорожской области было произведено «переподключение».



Утверждается, что восстановительные ремонтные работы продолжаются.

Ранее стало известно, что оккупированные города Запорожской области Энергодар, Мелитополь и Бердянск остались без электроэнергии. Вероятная причина - обстрел Энергодара, результатом которого стал масштабный пожар вокруг города и повреждение линий электропередач.



Оккупированная российскими военными Запорожская атомная станция впервые в своей истории полностью отключена от сети.