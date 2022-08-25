На окупованому півдні України розпочалося відновлення електропостачання

В окупованих містах півдня України почали відновлювати електропостачання.



Так, про поновлення електропостачання в Енергодарі повідомив мер Дмитро Орлов.



«Завдяки працівникам комунальних підприємств та спеціалістам Запорізької АЕС в Енергодарі почалося відновлення електропостачання. Потім розпочнеться підключення каналізаційно-насосної станції. І наступним кроком стане поновлення роботи свердловин на питному водозаборі», - написав він.



Про відновлення подачі електроенергії до Херсона, Нової Каховки, а також Голопристанського району Херсонської області, повідомляє окупаційна адміністрація регіону.



Окремо зазначається, що після збою електропостачання на території Запорізької області було здійснено "перепідключення".



Стверджується, що відновлювальні ремонтні роботи продовжуються.

Раніше стало відомо , що окуповані міста Запорізької області Енергодар, Мелітополь та Бердянськ залишилися без електроенергії. Імовірна причина – обстріл Енергодару, результатом якого стала масштабна пожежа навколо міста та пошкодження ліній електропередач.



Окупована російськими військовими Запорізька атомна станція вперше у своїй історії повністю відключена від мережі.