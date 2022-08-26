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МИД Украины выскажет свое разочарование апостольскому нунцию из-за слов Папы Римского о смерти Дугиной

26 августа 2022, 00:21

МИД Украины выскажет свое разочарование апостольскому нунцию из-за слов Папы Римского о смерти Дугиной

Министерство иностранных дел Украины вызвало апостольского нунция в Украине Висвальдаса Кульбокаса из-за заявления Папы Римского Франциска о гибели Дарьи Дугиной.

Дипломатическому представителю Ватикана сообщили, что в Украине «глубоко разочарованы словами понтифика, которые несправедливо уравнивают агрессора и жертву».

«При этом вызывает непонимание решение Папы Франциска упомянуть в контексте российско-украинской войны смерть российской гражданки (Дарьи Дугиной – ред.) на территории России, к которой Украина не имеет никакого отношения», – отмечается в заявлении.

Дипломаты также обратили внимание нунция на то, что за эти полгода Франциск ни разу не уделил особого внимания конкретным жертвам войны, среди которых уже 376 украинских детей, погибших от рук российских оккупантов.

«В министерстве надеются, что в дальнейшем Святой Престол будет избегать несправедливых высказываний, вызывающих разочарование в украинском обществе», – говорится в заявлении.

В среду, 24 августа, Папа Римский Франциск прокомментировал смерть Дугиной словами: «Я думаю о бедной женщине, которую взорвали бомбой, заложенной под сиденьем ее машины в Москве. Невинные платят за войну».

«Скажу откровенно, что украинское сердце разрывается от слов Папы. Это было несправедливо», – сказал Кулеба на пресс-конференции с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в Киеве.

Кулеба указал, что в МИД внимательно ознакомились с полной цитатой Папы Франциска и приняли решение пригласить апостольского нунция для выражения разочарования Украины его словами.

«Само по себе приглашение нунция в министерство является случаем достаточно беспрецедентным и говорит само за себя», – подчеркнул глава МИД.

Напомним, взрыв в автомобиле Джип Land Cruiser Prado в Подмосковье убил 29-летнюю Дарью Дугину, дочь «идеолога Путина» Александра Дугина. Женщина во время взрыва находилась в машине и погибла на месте. Авто взорвалось во время движения.

Александр Дугин известен как один из идеологов «русского мира». Его дочь Дарья разделяла идеи отца и была его ближайшей соратницей.

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