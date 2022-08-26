МЗС України висловить своє розчарування апостольському нунцію через слова Папи Римського про смерть Дугіної

26 серпня 2022, 00:21

МЗС України висловить своє розчарування апостольському нунцію через слова Папи Римського про смерть Дугіної

Міністерство закордонних справ України викликало апостольського нунція в Україні Вісвальдаса Кульбокаса через заяву Папи Римського Франциска про загибель Дарії Дугіної.

Дипломатичному представнику Ватикану повідомили, що в Україні «глибоко розчаровані словами понтифіка, які несправедливо зрівнюють агресора та жертву».

«При цьому викликає нерозуміння рішення Папи Франциска згадати в контексті російсько-української війни смерть російської громадянки (Дар'ї Дугіної – ред.) на території Росії, до якої Україна не має жодного відношення», – наголошується у заяві.

Дипломати також звернули увагу на нунцію на те, що за ці півроку Франциск жодного разу не приділив особливої уваги конкретним жертвам війни, серед яких уже 376 українських дітей, які загинули від рук російських окупантів.

«У міністерстві сподіваються, що надалі Святий Престол уникатиме несправедливих висловлювань, що викликають розчарування в українському суспільстві», – йдеться у заяві.

У середу, 24 серпня, Папа Римський Франциск прокоментував смерть Дугіної словами: «Я думаю про бідну жінку, яку підірвали бомбою, закладеною під сидінням її машини у Москві. Невинні платять за війну».

Скажу відверто, що українське серце розривається від слів Папи. Це було несправедливо», – сказав Кулеба на прес-конференції з міністром закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо у Києві.

Кулеба зазначив, що в МЗС уважно ознайомилися з повною цитатою Папи Франциска і вирішили запросити апостольського нунція для висловлення розчарування України його словами.

«Саме собою запрошення нунція до міністерства є нагодою досить безпрецедентною і говорить саме за себе», – наголосив глава МЗС.

Нагадаємо, вибух в автомобілі Джип Land Cruiser Prado у Підмосков'ї вбив 29-річну Дар'ю Дугіну, дочку «ідеолога Путіна» Олександра Дугіна. Жінка під час вибуху перебувала в машині та загинула на місці.

Олександр Дугін відомий як один із ідеологів «російського світу». Його дочка Дар'я поділяла ідеї батька та була його найближчою соратницею.

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