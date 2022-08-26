«ДНР» розповіла, скільки гірників однієї шахти забрала на війну

26 серпня 2022, 18:36

«ДНР» розповіла, скільки гірників однієї шахти забрала на війну

Близько 180 працівників шахти «Холодна балка» в окупованій Макіївці беруть участь у війні проти ЗСУ. Про це повідомляють пабліки, підконтрольні угрупованню «ДНР».

 Не уточнюється, скільки всього чоловіків працюють на шахті, але у «ДНР» акцентують увагу на тому, що обсяг видобутку вугілля зменшено, а гірники працюють у три зміни.

 У повідомленні також не сказано, скільки гірників із інших шахт беруть участь у війні Росії проти України.

На початку серпня повідомлялося , що на окупованих територіях Донецької та Луганської областей стартувала чергова хвиля примусової мобілізації. Після відносного затишшя, яке тривало кілька місяців, чоловіків знову почали буквально відловлювати прямо на вулицях, забирати у них документи та відвозити у невідомому напрямку. На цей раз процес посилився, і так звана довідка-бронь уже не діє.

 

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