В Запорожье российским обстрелом повреждены десятки жилых домов

В Запорожье от удара российских оккупантов в ночь на 28 августа пострадали 9 многоэтажных и 40 частных домов. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Facebook.



«В многоквартирных домах взрывной волной выбило стекла и разрушило оконные рамы в квартирах и на лестничных клетках. Также повреждения получили и 40 частных домов. К сожалению, два из них разрушены полностью», — написал Куртев.



Он отметил, что городские коммунальные службы установили уровень повреждений и выдали жителям пострадавших домов пленку для закрытия разрушений.



«Завтра в домах начнутся восстановительные работы», — добавил Куртев.