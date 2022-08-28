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В Запорожье российским обстрелом повреждены десятки жилых домов

28 августа 2022, 17:58

В Запорожье российским обстрелом повреждены десятки жилых домов

В Запорожье от удара российских оккупантов в ночь на 28 августа пострадали 9 многоэтажных и 40 частных домов. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Facebook.

«В многоквартирных домах взрывной волной выбило стекла и разрушило оконные рамы в квартирах и на лестничных клетках. Также повреждения получили и 40 частных домов. К сожалению, два из них разрушены полностью», — написал Куртев.

Он отметил, что городские коммунальные службы установили уровень повреждений и выдали жителям пострадавших домов пленку для закрытия разрушений.

«Завтра в домах начнутся восстановительные работы», — добавил Куртев.

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