У Запоріжжі російським обстрілом пошкоджено десятки житлових будинків

У Запоріжжі від удару російських окупантів у ніч на 28 серпня постраждали 9 багатоповерхових та 40 приватних будинків. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Facebook.



«У багатоквартирних будинках вибуховою хвилею вибило шибки та зруйнувало віконні рами у квартирах та на сходових клітках. Також пошкодження зазнали і 40 приватних будинків. На жаль, два з них повністю зруйновані», — написав Куртєв.



Він зазначив, що міські комунальні служби встановили рівень пошкоджень та видали мешканцям постраждалих будинків плівку для закриття руйнувань.



«Завтра в будинках почнуться відновлювальні роботи», — додав Куртєв.