Украина добивается членства в НАТО, а не ПДЧ — Стефанишина

С изменением обстоятельств после 24 февраля и полугода войны С РФ потенциальное решение НАТО о плане действий по членству для Украины уже не имеет такого значения, как раньше - только непосредственно членство. Об этом сообщила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью «Европейской правде».



«Если бы Украине предложили ПДЧ до 24 февраля, мы были бы максимально удовлетворены этим решением, счастливы и считали бы, что мы выполнили требование нашей Конституции, и это единственно правильное решение. Сегодня предложение ПДЧ в рамках НАТО будет равнозначно решению Бухарестского саммита 2008 года», - сказала она.

По словам Стефанишиной, анализ соответствия украинского сектора безопасности и обороны и других структур стандартам НАТО показал, что Украина де-факто уже внедрила очень много практик Альянса, к тому же сейчас ВСУ приобретают уникальный опыт боевых действий, которого нет у членов НАТО.



«Основные «морковки», интересные в условиях этой войны возможности мы могли бы получить теперь исключительно как член Альянса, на которого распространялась бы 5-я статья договора НАТО. Все остальное мы делаем, и это не требует на сегодняшний день привлечения высоких политиков или министров. Взаимодействие с НАТО происходит. Но в вопросах, касающихся именно гарантий безопасности, только членство может изменить ситуацию», - заявила Стефанишина и выразила уверенность в том, что Украина рано или поздно обязательно станет членом НАТО – «если НАТО будет существовать до того момента, когда будет такое окно возможностей».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ближайшие недели Украина получит новое современно оружие от ФРГ.