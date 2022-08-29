Україна добивається членства в НАТО, а не ПДЧ — Стефанішина

Зі зміною обставин після 24 лютого та півроку війни З РФ потенційне рішення НАТО про план дій щодо членства для України вже не має такого значення, як раніше – лише безпосередньо членство. Про це повідомила віце-прем'єр із європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина в інтерв'ю «Європейській правді».



«Якби Україні запропонували ПДЧ до 24 лютого, ми були б максимально задоволені цим рішенням, щасливі і вважали б, що ми виконали вимогу нашої Конституції, і це єдино правильне рішення. Сьогодні пропозиція ПДЧ в рамках НАТО це буде рівнозначно рішенню Бухарестського саміту 2008 року», - сказала вона.

За словами Стефанішиної, аналіз відповідності українського сектору безпеки та оборони та інших структур стандартам НАТО показав, що Україна де-факто вже запровадила дуже багато практик Альянсу, до того ж зараз ЗСУ набувають унікального досвіду бойових дій, якого немає у членів НАТО.



«Основні «морквинки», цікаві в умовах цієї війни можливості ми могли б отримати виключно тепер як член Альянсу, на якого поширювалася б 5-та стаття договору НАТО. Все решта ми робимо, і це не потребує на сьогодні залучення високих політиків чи міністрів. Взаємодія з НАТО відбувається. Але у питаннях, які стосуються саме безпекових гарантій, лише членство може змінити ситуацію», - заявила Стефанишина і висловила впевненість у тому, що Україна рано чи пізно обов'язково стане членом НАТО – «якщо НАТО існуватиме до того моменту, коли буде таке вікно можливостей».

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що найближчими тижнями Україна отримає нову сучасну зброю від ФРН.