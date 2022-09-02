В Луганской ОВА сообщили о взрыве в оккупированной войсками РФ Кременной

В захваченной войсками РФ части Луганской области, а именно в городе Кременная произошел взрыв. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



«После Сватово были «хлопки» уже и в Кременной. Не будет спокойствия оккупантам. Базы уничтожаются, склады уничтожаются, командные пункты и казармы уничтожаются», - сказал он, отметив, что о количестве убитых оккупантов будет сообщено.



Также, по мнению Сергея Гайдая, удары по армии РФ заставляют россиян изменить планы относительно «референдумов» на временно оккупированных территориях, и в ближайшее время их не будет.



В группировке «ЛНР» заявили, что Кременная была обстреляна из гаубиц М777 и , по их предварительной информации, были повреждены жилой дом и здание «МЧС» группировки.

Ранее мы сообщали, что в оккупированной части Луганской области фиксируются новые факты принудительной мобилизации. Отлавливать мужчин становится все труднее, поэтому патрули из «военкоматов ЛНР» караулят своих жертв у подъездов или вламываются в квартиры по наводке «неравнодушных» граждан.