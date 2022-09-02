У Луганській ОВА повідомили про вибух в окупованій військами РФ Кремінній

У захопленій військами РФ частині Луганської області, а саме у місті Кремінна стався вибух. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



«Після Сватового були «бавовни» вже й у Кремінній. Не буде спокою окупантам. Бази знищуються, склади знищуються, командні пункти та казарми знищуються», - сказав він, зазначивши, що про кількість убитих окупантів буде повідомлено.



Також, на думку Сергія Гайдая, удари по армії РФ змушують росіян змінити плани щодо «референдумів» на тимчасово окупованих територіях і найближчим часом їх не буде.



Угруповання «ЛНР» заявило, що Кремінна була обстріляна з гаубиць М777 і, за їхньою попередньою інформацією, було пошкоджено житловий будинок та будівля «МНС».

Раніше ми повідомляли, що в окупованій частині Луганської області фіксуються нові факти примусової мобілізації. Відловлювати чоловіків стає все важче, тому патрулі з «військкоматів ЛНР» чекають своїх жертв біля під'їздів або вламуються в квартири з наведення «небайдужих» громадян.