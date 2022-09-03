Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- Ракетні удари по Краматорську та Слов'янську, у Бахмуті горять квартири у багатоповерхівках. Наслідки обстрілу Донбасу за добу.
- Масові руйнування у Горлівці та обстріл 2 шкіл у Донецьку. Ситуація на окупованих територіях Донбасу.
- Бунти через відсутність води. У Донецьку та прилеглих населених пунктах наростає хвилювання через відсутність водопостачання.
- У захопленому Маріуполі здали в експлуатацію перші 2 будинки. Скільки людей поселять із 80 тисяч тих, хто втратив свої квартири.