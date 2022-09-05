За участь у «референдумах» в окупації передбачена кримінальна відповідальність — Верещук

Віце-прем'єр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликає українських громадян не брати участь у «референдумах», які збирається провести Росія на окупованих територіях.



«Найкращий вихід — евакуюватися. Так ви убезпечите себе і свою сім’ю і уникнете тиску від окупантів. А також — не порушіть законодавство України, за яким участь у так званих "референдумах" на тимчасово окупованих територіях тягне за собою кримінальну відповідальність», — цитує Верещук прес-служба міністерства.



Вона закликала українців не боятися їхати і робити це вже зараз, допоки дозволяє хороша погода, оскільки «осінні дощі дуже ускладнять евакуацію, адже дороги будуть розмиті».



Верещук наголосила, що держава подбає про кожну родину, яка переміститься на підконтрольну уряду територію: усіх забезпечать притулком, фінансовою допомогою, ліками, продуктами, теплими речами та предметами першої потреби.